Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Evine hırsız girdi! Sonu kabus gibi bitti...

Evine hırsız girdi! Kâbusla bitti!

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evine giren hırsızı arbede sırasında bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Karatoprak'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra ağır yaralı hırsızı ambulansa taşıdığı belirtildi

17.01.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Evine hırsız girdi! Sonu kabus gibi bitti...
Evine hırsız girdi! Kâbusla bitti!
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'nde, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki 5 katlı apartmanda insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

UYURKEN SESLER DUYDU

DHA'da yer alan son dakika haberine göre tersanede işçi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Osman Karatoprak, uyuduğu sırada evindeki odadan gelen sesleri duydu.

BACAĞINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Odaya yöneldiğinde Karatoprak, hırsız ile karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede Karatoprak, hırsızı bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı.

Hayatını kaybeden Murat Yarar.

HIRSIZI AMBULANSA TAŞIDI

Hırsız, olay yerinden yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Karatoprak, gelen sağlık görevlilerine yardımcı olmak için ağır yaralı hırsızı ambulansa taşıdı.

HIRSIZ MÜDAHALELERE RAĞMEN ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan ve isminin Murat Yarar olduğu tespit edilen hırsız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI ALDIM"

Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde, işten yorgun geldiğini, sesler üzerine odaya girdiğinde hırsızla karşılaştığını ve çıkan arbedede odadaki bıçağı kendisini savunmak için aldığı sırada hırsızı bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatoprak, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Son dakika haberine göre Murat Yarar'ın ise 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi.

KIRDIĞI ARKA KAPIDAN KAÇMIŞ

Son dakika haberine göre Osman Karatoprak ile birlikte hırsızı ambulansa taşıdıklarını söyleyen komşusu Selami Bulga, "Osman'ın üst katındaki komşusuyum. Olay anında bir bağrışma sesi duyduk. Dışarı çıktığımda Osman'ı gördüm. Bana 'Ağabey evime hırsız girdi. Boğuştuk, onu bıçakladım, aşağı doğru kaçtı' dedi. Zaten kaçan şahıs da kırarak girdiği arka kapıdan çıkmış. Aşağı indik ve yaklaşık 100 metre ileride hırsızın düştüğünü gördük. Polisi, ambulansı aradık ve Osman ile beraber ambulansa koyduk. Osman, polise hırsızı bıçakladığını söyledi. Osman adına çok üzüldüm. Gece yatıyorsun, sabah kalktığında evinde birisi. Ölen şahsa Allah rahmet eylesin, diyorum ve keşke yaşanmasaydı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(5)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • nahitakyel 2022-01-17 19:57:01 suçsuz adamın suçlu ilan edilmesi suçlu muamele görmesi bu mudur adalet hukuk.. osmanlıda olsa arada husumet yoksa böyle bir tutuklama olmazdı.
  • Sadettin 2022-01-17 17:35:12 ŞİMDİ BU ADAMA CEZA VERİR BİZİM YARGI SEN ADAMIN EVİNE GİR TALAN ET HERŞEYİ ÇAL
  • halk57 2022-01-17 16:16:16 hırsızın hiç mi suçu yok ?
TÜM YORUMLARI GÖSTER!(5)
İki gündür haber alınamıyordu, arkadaşları ölü buldu
İki gündür haber alınamıyordu, arkadaşları ölü buldu
Balıkesir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.