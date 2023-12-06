Diyarbakır'da, evde mangal yaparken karbonmonoksit gazından zehirlenen İzzettin Çiftçi (72) yaşamını yitirdi, eşi Remziye Çiftçi (67) ve 2 torunu tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre Remziye Çiftçi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesine bağlı kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin Çiftçi, eşi Remziye Çiftçi, kız torunları E. Çiftçi (4) ve E. Çiftçi (3) ile evde mangal yaparken karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftçi ailesi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İzzettin Çiftçi, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Remziye Çiftçi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, durumları daha iyi olan torunlarının tedavisine ise Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi. İzzettin Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.