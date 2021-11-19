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Evde cansız bulunmuştu! Boğularak katledilmiş!

Samsun'un Bafra ilçesinde, evde ölü olarak bulunan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın katil zanlısı Nami I. (57) yakalanarak adliyeye sevk edildi

19.11.2021 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
VAHŞET PERDESİ ARALANDI! SON DAKİKA: Evde cansız bedeni bulunan kadın boğularak katledilmiş! - Haberler
Evde cansız bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı!
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İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dün öğleden sonra telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

POLİS, CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI

İHA'da yer alan habere göre kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir kişiyi tespit etti.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.'yı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İddiaya göre, gözaltına alınan şüpheli, gönül ilişkisi yaşadığı 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

2 AY ÖNCE BOŞANMIŞ, 3 ÇOCUK BABASI

2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami I.’nın, bir süre önce birahanede tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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