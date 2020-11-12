Ev sahibinden şoke eden teklif!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir gecekonduda yaşayan Behzat Sevinç ve Altın Sevinç çifti, depremden önce zaten evlerinde çatlak olduğunu ancak ev sahibinin “Çatlaklar depremden sonra oldu deyin, devletten para alırız’ dediğini öne sürdü.
İHA'nın haberine göre, defalarca evdeki çatlakları gösterip ev sahibini uyardığını ancak başarılı olamadığını, depremin ardından o çatlakların daha da derinleştiğini belirten Behzat Sevinç, evine giremediğini söyledi.
"BEN KİMSEYE YALAN SÖYLEYEMEM"
Behzat Sevinç, “2016’da bu evi kiraladık. Evde çatlaklar vardı. Ev sahibime her ay tamir etmesi için uyarıda bulundum. ‘Bir gün deprem olursa ev başımıza yıkılır’ dedim ama ilgilenmedi. Ben o çatlaklara kendim sıva yapmıştım. Deprem olduktan sonra da yetkilere çatlakların depremden önce değil depremden sonra olduğunu söylememi istedi.
‘Eğer depremden sonra olduğunu söylersek devletten para alırız’ dedi. Ben yetkileri kandırsam Allah’ı kandırabilir miyim, kandıramam. Ben bunu kabul etmedim. Ben kimseye yalan söyleyemem. Şu anda evim hasarlı, içeri giremiyorum. Eşyalarımız içeride kaldı. Kalacak yerimiz yok, yarın öbür gün çadırda kalacağım” dedi.
Evinin bir gecekondu olduğu için zaten sağlam olmadığını kaydeden Sevinç, “Çatlakları görünce kendim sıva yaptım. Hatta izleri bile belli. Deprem olunca çatlaklar iyice derinleşti. Eve set çektiler, giremiyoruz. Ev sahibine ‘ev tepemize çökecek’ dedim ama ilgilenmedi. ‘Depremden sonra oldu deyin’ deyip durdu. Burada deprem kurnazlığı var, devleti kandırmaya çalışmak var” diye konuştu.
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