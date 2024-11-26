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        Haberler Gündem Güncel Kuru yük gemisi yan battı! 7 personel tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Kuru yük gemisi yan battı! 7 personel tahliye edildi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan 7 personelin tahliye edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:29
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        Kuru yük gemisi yan battı! 7 personel tahliye edildi
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, henüz bilinmeyen nedenle yan yatan gemiden tahliye talebinde bulunulduğunu söyledi.

        Talep üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, deniz polisi ve Mersin Uluslararası Limanı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini belirten Pehlivan, "Serbest Bölge'ye yük almak için gelen boş bir gemiydi. Gemide 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebat vardı, 7'si tedbiren tahliye edildi." dedi.

        Pehlivan, ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis bandralı geminin 2 mil açıkta olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

        "Kaptan dahil 6 kişilik mürettebat gemide kaldı. Geminin batma riski olmadığını belirtiyorlar. Ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalışıyorlar. Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı orada süreci takip ediyor. Bir risk olursa kalan mürettebatı alma ve gemiyi limana çekme ihtiyaçları doğabilir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Geminin yan yatma sebebi ise tam olarak bilinmemekle beraber 'balans suyu' kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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