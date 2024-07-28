Sakarya'nın Ferizli ilçesi eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un (64) otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu ölümünde 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Soğuk’un cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Olay, dün Ferizli ilçesi Karadiken Mahallesi’nde meydana geldi. Ferizli’de, AK Parti’den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, evinin 150 metre yakınında otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRIDA ARACIYLA MISIR TARLASINA UÇTU

Ağır yaralanan Soğuk, otomobiliyle mısır tarlasına uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden inen Soğuk, yolda yere yığıldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Soğuk’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansa alınan Ahmet Soğuk'un cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

KAPIDA 8 KURŞUN DELİĞİ

Yapılan incelemede, Ahmet Soğuk'un kullandığı aracın sürücü kapısı üzerinde 8 kurşun deliği tespit edildi. Soğuk'un bedeninde yapılan incelemede de sol bacağından 1 kurşun isabet ettiği ve atardamara gelen kurşunun kan kaybından ölüme sebep olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüpheli, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla dün gece yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.