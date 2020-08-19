Trabzon’da eşine satın aldığı telefona casus yazılım yükleyen kocaya hapis istemiyle dava açıldı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da M.K. adlı koca, kendisinden boşanmak isteyen H.K. adlı eşini takip etmek için bir plan yaptı. M.K., eşinin kimlerle görüştüğünü ve nerelerde fotoğraf çektirdiğini belirlemek üzere cep telefonu satın alarak, bu telefona casus yazılım yükletti. Ardından "Senin telefonun eskidi sana cep telefonu aldım" diyerek cep telefonunu eşine hediye etti.
AKRABALARI FOTOĞRAF GÖNDERİNCE ORTAYA ÇIKTI
H.K., kocasından aldığı hediye cep telefonunu kullanmaya başladı. H.K.'nın akrabaları bir süre sonra kendisine fotoğraflar göndermeye başladı. H.K., "Bu fotoğrafları nereden buldunuz?" diye sorunca "Eşin bize gönderdi" cevabını aldı. Bunun üzerine H.K. telefonunu inceletti ve casus yazılım ile takip edildiğini ve özel fotoğraflarının eşi tarafından akrabalarına yayıldığını öğrendi.
SUÇ DUYURUSUNDU BULUNUP, BOŞANMA DAVASI AÇTI
H.K., özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ileri sürerek önce suç duyurusunda bulundu ardından da eşi M.K.'den boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. H.K. eşinin kendisini hakaret ettiğini iddia ederek, "Fotoğraflarımı akrabalarıma atarak, beni uyuşturucu kullanmakla suçluyor. Çevreme mesaj atmak suretiyle bana hakaret etmiştir" dedi.
SAVCILIK 2 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle M.K. hakkında bir yıldan 2 yıla kadar hapis talep etti. Savcı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. M.K. önümüzdeki günlerde mahkemede hakim karşına çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!