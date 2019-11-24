24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da yaşayan Filiz Kurtuluş (49) ile Hamdi Kurtuluş'un (54) üç çocuğundan biri olan kızları Vildan (29),evden kaçarak bir genç ile evlendi. 2016 yılında aile, Bursa'nın Mudanya ilçesine taşınarak Halitpaşa Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Temmuz ayında kızıyla görüşmek isteyen Filiz Kurtuluş'a, eşi Hamdi Kurtuluş engel olunca çiftin arasında tartışma çıktı.
"GEL ANNENİ ÖLDÜRDÜM"
DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışma sırasında Hamdi Kurtuluş, evde bulunan pompalı tüfekle Filiz Kurtuluş'u vurarak öldürdü. Olayın ardından Hamdi Kurtuluş, oğlu Burhan Kurtuluş'u arayarak, "Gel anneni öldürdüm" dedi. Polise teslim olan Hamdi Kurtuluş, tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Bursa Cumhuriyet savcılığı, tarafından Hamdi Kurtuluş ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hamdi Kurtuluş hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla hazırlanan iddianame, Bursa 15´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.
"EŞİM EVİ TERK EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"
İddianamede, Hamdi Kurtuluş'un alınan ifadesinde, "İstanbul'da yaşarken kızım Vildan istemediğimiz bir aileye kaçtı. Bundan sonra eşimle aramızda sıkıntılar oldu. 2016 yılında eşim ve oğlum Burhan ile birlikte İstanbul'dan Mudanya'ya yerleştik. Eşim, Vildan ve evlendiği kişiyle görüşmek istedi. Ben de bu duruma tepki gösterdim. Eşim de bana sert tepki gösterince, aramızda tartışmalar oldu. Olaydan bir gün önce yine tartıştık. Eşim, ağır hakaretlerde bulunup, evi terk edeceğini söyledi. Av tüfeğini alıp, 'yeter lan' diyerek 3 el ateş ettim. Ardından oğlumu arayarak eşimi vurduğumu söyleyip, emniyete giderek teslim oldum" sözleri yer aldı. Bursa E Tipi Cezaevi´nde tutuklu bulunan Hamdi Kurtuluş, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.
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