Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk öldü!

Esenyurt 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. 6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.
4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede 4 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin; Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud(1) olduğu öğrenildi. Anne Fatma Hammud (39) ve Sakkar Hammud(2) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI
6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında annenin bir çocuğunu da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi. Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yangın çıkan dairenin üst katında oturan Mustafa Demir ise "Çok duman vardı, kendimizi zor dışarı attık. Duman nedeniyle müdahale edemedik. 5 çocuk bir anne yaşıyordu dairede. Çocukların da en büyüğü 10 yaşındaydı" dedi.
SABAH GÖRÜNTÜLENDİ
Esenyurt’ta gece saatlerinde 4 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangında 4 yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetmişti. Yanan evin son hali gün ağarınca görüntülenirken bir çocuğun uyku tulumu görenlerin yüreklerini dağladı.
Olay, Üçevler Mahallesi’nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaşları 1 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud(1) isimli çocukların cenazeleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Anne Fatma Hammud(39) ile Sakkar Hammud(2)’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının kesin çıkış nedeni polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ardından ortaya çıkacakken felaketin yaşandığı ev gün ağarınca görüntülendi.
Görüntülerde bir çocuğun cam kenarındaki uyku tulumu ise görenlerin yüreklerini dağladı.
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