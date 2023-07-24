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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenyurt'ta dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında, bakanlık devrede

        Esenyurt'ta dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında, bakanlık devrede

        İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan, daha sonra da arabaya taşıyan saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya müdahil oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:57
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        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
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        Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili devreye girdi.

        Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Ş.D., kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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        O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "22 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve D. S. İsimli kadının gördüğü şiddet sonrası bayılmasını ve sonrasında sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlatmıştır. Yapılan çalışma sonucunda görüntülerdeki şüpheli şahsın, 11 suç kaydı bulunan Ş.D. olduğu tespit edilmiş; şahıs, olay anında yanlarında bulunan E.I. ile birlikte emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmekte olup D. S.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" denildi.

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        BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kadına yönelik şiddet olayında emniyet birimleriyle temasa geçilmesi sonucu failin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

        Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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