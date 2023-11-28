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Erzurum'da dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.