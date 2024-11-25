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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava | Son dakika haberleri

        Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemedeki ifadeleri nedeniyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:21
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        Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen talimat duruşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini anımsattı.

        Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda "bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığını, aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğünü" ifade eden Aydın, "Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir." ifadesini kullandı.

        Aydın, Kılıçdaroğlu, hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını ve ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

        KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunması, daha doğrusu manifestosu Recep Tayyip Erdoğan'ı yine rahatsız etmiş! Ve yine Yargısına başvurmuş! Gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasına katlanmak zor olabilir! Anlıyoruz... Ancak, milim geri adım atma olasılığımız olmayacak! Tekrar tekrar İspat Hakkımızı kullanmaya ve yolsuzluk olgularını kanıtlamaya devam edeceğiz. Sonuçta da kazanacağız ve Erdoğan üzülmeye devam edecek. Zira haklıyız..." dedi.

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