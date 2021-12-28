Engelli oğlunu tekmeleyen babaya gözaltı!

Korkunç olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Mesut C., zihinsel engelli oğlunu rahatsızlığı nedeniyle cadde üzerindeki Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü.

DHA'nın haberine göre, Mesut C.'nin elinden tuttuğu oğlu, işlemlerin ardından aile merkezinden çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Baba Mesut C., yerdeki oğluna kalkması için tekme attı. Mesut C., daha sonra ayağa kalkan oğluyla araca binerek ayrıldı.

Mesut C.'nin oğlunu tekmelemesi güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar polise şikayette bulundu.

Görüntüde yerdeki oğluna ayağıyla vurduğu görülen Mesut C., polis tarafından gözaltına alındı. Mesut C. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.