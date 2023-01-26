Emre Olur yeniden tutuklandı

DHA

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar vermişti. Tahliyesi sonrasında Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili karara itiraz etti.

"KARARIN HATALI OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR"

DHA'da yer alan habere göre 16. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, "Her ne kadar duruşma sırasındaki Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de, Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır.

"KAÇMA ŞÜPHESİ YÜKSEKTİR"

Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır. Ayrıca delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi vardır. Zira davada gizli tanık olarak dinlenen kişi beyanlarını değiştir ve gizli tanığın tanıklıktan çıkarılmasına sebebiyet verilmiştir.

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN TUTUKLANDI

Sanığın üyesi olduğu iddia edilen örgütün bu işlere sebep olduğu aşikârdır. Bu nedenle delillerin karartılması, tanıkların etkilenmesi ve sanığın kaçma şüphesi olduğuna dair somut delillerin bulunması nedeni ile sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine dair kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur" denildi.

Yapılan bu itirazı 16. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Daha sonra bir üst mahkeme olan 17. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz kabul edildi ve sanık Emre Olur cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı.