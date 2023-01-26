Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Emre Olur yeniden tutuklandı - Günün öne çıkan haberleri

Emre Olur yeniden tutuklandı

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur dün görülen duruşmada tahliye edilmişti. Emre Olur'un tahliyesi sonrasında yapılan itirazı değerlendiren 17.Ağır Ceza Mahkemesi itirazı haklı buldu. Emre Olur cezaevinden tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Giriş: 26.01.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Emre Olur yeniden tutuklandı - Günün öne çıkan haberleri
Emre Olur yeniden tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar vermişti. Tahliyesi sonrasında Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili karara itiraz etti.

"KARARIN HATALI OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR"

DHA'da yer alan habere göre 16. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, "Her ne kadar duruşma sırasındaki Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de, Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır.

"KAÇMA ŞÜPHESİ YÜKSEKTİR"

Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır. Ayrıca delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi vardır. Zira davada gizli tanık olarak dinlenen kişi beyanlarını değiştir ve gizli tanığın tanıklıktan çıkarılmasına sebebiyet verilmiştir.

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN TUTUKLANDI

Sanığın üyesi olduğu iddia edilen örgütün bu işlere sebep olduğu aşikârdır. Bu nedenle delillerin karartılması, tanıkların etkilenmesi ve sanığın kaçma şüphesi olduğuna dair somut delillerin bulunması nedeni ile sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine dair kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur" denildi.

Yapılan bu itirazı 16. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Daha sonra bir üst mahkeme olan 17. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz kabul edildi ve sanık Emre Olur cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Ticarete dair torba kanun teklifinde 10 madde kabul edildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı
İş yerine kumar baskını: 3 kişiye para cezası, 1 kişiye gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.