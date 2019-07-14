Bonservisi Celta Vigo'da bulunan ve Galatasaray'a transfer görüşmelerinde menajerlik şirketini devre dışı bıraktığı öne sürülen Emre Mor, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Genç futbolcu iddialarla ilgili olarak Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Hakkımda yazılan kötü haberlere inanmayın! Beni bilen herkes, biliyor ki ben parayı asla önemsemedim ve önemsemem" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Emre Mor'un Galatasaray ile yürüttüğü görüşmeler için yetkilendirdiği WBD Capital, kendilerini devre dışı bırakmaya çalışmakla suçladıkları Emre'ye geçtiğimiz günlerde bir telbigat yollamış ve iddialara cevap vermesi için üç günlük bir süre tanımıştı.

Söz konusu şirketin CEO'su Erik Alonso, hem Emre'yi hem de Galatasaray'ı eleştirmiş ve, "Galatasaray ve Emre Mor'un bize yaptığı şey saygısızlık. Benim şirketimde ailelerini geçindiren insanlar çalışıyor ve eğer her işi bedavaya yaparsak bu insanlar ailelerine bakamaz." demişti.