Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu transfer ettiğini resmen duyurdu. Emre'nin dönüşü bir video ile açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Pele 'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100 'de yer aldı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol İstanbul Başakşehir'de forma giydi.