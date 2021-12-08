Oğuzhan Özyakup ve Visca açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme ve transfer iddialarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu:
"VISCA'NIN KALMASINI İSTERİM"
"Visca ile bana yönetimden gelen herhangi bir gündem olmadı. Visca'nın kalmasını isterim, hedeflerimiz var. Türk futbol yapısını da dikkate alırsak, eskisi gibi kulüpler transfer yapamayacaklardır. Kulüplerin transfer yapması eskisi kadar kolay değil.
"SİNAN GÜMÜŞ'LE ALAKALI HİÇBİR TASARRUFUMUZ YOK"
Biz artık, oyuncuyu yetiştiren, bundan ekonomi sağlayan bir yapı oluşturmak zorundayız. Sinan Gümüş ile alakalı hiçbir tasarrufurmuz yok. Devre arası için transfer çalışmalarımız var ama Sinan Gümüş ile ilgili yok. Ön tarafta birkaç farklı mevkiide oynayabilecek oyuncu transfer etmek istiyoruz."
OĞUZHAN SÖZLERİ
"Oğuzhan çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Bunlar önemli isimler. Oğuzhan ile alakalı da bir girişimimiz olmadı. Sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Şu an için Oğuzhan ile ilgili de bir çalışmamız yok. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler ama girişim olmadı."
"TOLGAY İTALYA'DA KALMALI"
"Tolgay Arslan İtalya'da iyi işler yapıyor. Birlikte oynadık zamanında. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye katkı verdi. Udinese'de iyi bir sistem takımının içinde başarılı işler yapıyor. Ben Avrupa'ya giden oyuncularımızın dönmesini istemiyorum. Hedef orada kalmak olmalı."
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
"Bir gün A Milli Takım Teknik Direktörü olmak isterim ama yolun daha çok başındayız. Zor bir kura oldu. Milli Takım'ın iyi bir enerjisi var. EURO 2020'de döneminde bence Şenol Güneş'e ve oyunculara haksızlık da yapıldı. Şimdi yeni bir hoca var, geçmişte Şenol Güneş'e nasıl destek olduysak şimdi de destek olmalıyız. Milli Takım'ın zor bir kurası var ama hiçbir şey imkansız değildir Futbolda o an vardır, iyi hazırlanırsanız her şey olabilir."
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