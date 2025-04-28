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        Haberler Gündem Emniyetten ‘jammer’ açıklaması

        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır" denildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:19
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        Emniyetten 'jammer' açıklaması
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        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına, jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili haberler yansıdığı belirtildi.

        Bunun üzerine konuyla ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2'nci Maddesinin 3'üncü Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir. Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124'üncü maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesiciler (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

        “Bant” ifadesi
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        Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı görüşme öncesinde kameraların bantla kapatıldığı ortaya çıkmış toplantıya valizlerle gelindiği görülmüştü. Yapılan açıklamalarda valizlerde 'jammer' olduğu belirtilmişti. Kamerayı bantla kapatan koruma Çağlar Türkmen de ifadesinde 2 adet valizde jammer cihazı olduğunu söylemişti.

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