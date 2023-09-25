Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Emekli ikramiyesiyle oluşturduğu ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti

        Emekli ikramiyesiyle oluşturduğu ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Köse ilçesi Kayadibi köyünde, geçtiğimiz günlerde orman yangını çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ömer Bulut'un, emeklilik parasını çocukluk hayali olan çam ormanı için yatırdığı ve 12 bin fidanlık bir orman kurduğu ortaya çıktı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 07:54 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gümüşhane'nin Köse ilçesinde küçük yaşlarda kurduğu orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Ömer Bulut (78), ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti. Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, “Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu” dedi.

        Olay, ilçenin Kayadibi köyündeki ormanda sabah saatlerinde meydana geldi. Köyün Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

        REKLAM

        Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında Ömer Bulut’un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut’un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        YANGINA MÜDAHALE İÇİN GİTMİŞ

        Yangında hayatını kaybeden Bulut’un Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Kayadibi köyüne döndüğü öğrenildi. Ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkindeki 300 dönüm arazide, 500 bin lira harcayarak satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Bulut’un, yangına müdahale etmek için ormana girdiği belirtildi.

        "KÖYÜMÜZ YASTA"

        Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, “Ömer amcamızın hayali, bu alanı ormana çevirmek, gelecek nesillere bırakmaktı. Yaşanan üzücü olayda Ömer amcamızı kaybettik. Çok üzücü bir durum. Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gümüşhane haber
        #orman yangını
        #Ömer Bulut
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Karta sınır getiren tablo
        Karta sınır getiren tablo
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Habertürk Anasayfa