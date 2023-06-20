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Üsküdar'daki Elif Güneş cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul'da eski sevgilisi Elif Güneş'i araçta 3 el ateş ederek vahşice öldüren Koray Gülbar hakkındaki karar açıklandı. İfadesinde Güneş'i yanlışlıkla vurduğunu söyleyen cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 20.06.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Elif Güneş cinayetinde son dakika gelişmesi: Katilin cezası açıklandı... - Haberler
Elif Güneş'in katilinin cezası belli oldu!
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DHA

Üsküdar'da eski sevgilisi Elif Güneş'i (32) 23 Temmuz 2022 tarihinde, otomobil içinde 3 kez ateş ederek öldüren Koray Gülbar (35) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre duruşmada savunma yapan Koray Gülbar, "İlk ifade verdiğimde zaten yanlışlıkla olduğunu söyledim. Ben olay anında Elif'in tişörtünü çektim. Bu sırada silah patladı" dedi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Sanıklar Serkan Çelik ve Yasin Oflaz duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Elif Güneş'in ailesi de katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"TARTIŞMAYIN ÇOCUK DEĞİLSİNİZ"

Duruşmada savunma yapan Koray Gülbar, "Ben kesinlikle maktulü bilerek ve isteyerek öldürecek bir şey yapmadım" dedi. Diğer sanık Atınç Demir ise savunmasında, "Daha önceden de anlattım. Ekleyecek bir şey yok. Buluştuğumuzda ikisine de söyledim 'Tartışmayın çocuk değilsiniz' dedim. Bunun üzerine Koray aracın direksiyonuna geçti. Bende onların yanından ayrıldım" diye konuştu.

"YANLIŞLIKLA OLDU"

Mahkeme tarafından karar öncesinde son sözü sorulan sanık Koray Gülbar, "İlk ifade verdiğimde zaten yanlışlıkla olduğunu söyledim. Ben olay anında Elif'in tişörtünü çektim. Bu sırada silah patladı. Ben olay günü Elif'in Kadıköy'e gittiğinden haberim yoktu. Benim haberim olsaydı kesinlikle gitmezdim" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Koray Gülbar'ın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanık Atınç Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme suçuna yardım etme' suçundan 15 yıl hapis, sanıklar Serkan Çelik ve Yasin Oflaz hakkında ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Serkan Çelik, Aykut Ağılkapı, Özkan Vural ve Yasin Oflaz'ın 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Koray Gülbar'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca ikilinin buluşmasını sağlayan ve şüphelinin arkadaşı olan Atınç Demir hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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