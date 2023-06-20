Elif Güneş'in katilinin cezası belli oldu!

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Sanıklar Serkan Çelik ve Yasin Oflaz duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Elif Güneş'in ailesi de katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre duruşmada savunma yapan Koray Gülbar, "İlk ifade verdiğimde zaten yanlışlıkla olduğunu söyledim. Ben olay anında Elif'in tişörtünü çektim. Bu sırada silah patladı" dedi.

"TARTIŞMAYIN ÇOCUK DEĞİLSİNİZ"

Duruşmada savunma yapan Koray Gülbar, "Ben kesinlikle maktulü bilerek ve isteyerek öldürecek bir şey yapmadım" dedi. Diğer sanık Atınç Demir ise savunmasında, "Daha önceden de anlattım. Ekleyecek bir şey yok. Buluştuğumuzda ikisine de söyledim 'Tartışmayın çocuk değilsiniz' dedim. Bunun üzerine Koray aracın direksiyonuna geçti. Bende onların yanından ayrıldım" diye konuştu.

"YANLIŞLIKLA OLDU"

Mahkeme tarafından karar öncesinde son sözü sorulan sanık Koray Gülbar, "İlk ifade verdiğimde zaten yanlışlıkla olduğunu söyledim. Ben olay anında Elif'in tişörtünü çektim. Bu sırada silah patladı. Ben olay günü Elif'in Kadıköy'e gittiğinden haberim yoktu. Benim haberim olsaydı kesinlikle gitmezdim" dedi.