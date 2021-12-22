Elektrikli battaniye! Korkunç olay!

İHA

İstanbul Tuzla'daki Postane Mahallesi Sunay Sokak'ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

50 YAŞINDA YATALAK HASTAYDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre, 50 yaşındaki yatalak hasta olan Ayhan Köşker'in kullandığı elektrikli battaniye gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

SOSYAL HİZMETLER DUMANI GÖRDÜ

Öğle saatlerinde yardım amaçlı eve gelen sosyal hizmetler ekibi dumanı görünce polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yatalak hasta olan Ayhan Köşker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.