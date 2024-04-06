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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu ve 26 ilçe başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

        Ekrem İmamoğlu ve 26 ilçe başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 ilçe belediye başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:15
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        İmamoğlu ve 26 ilçe başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 26 ilçe belediye başkanı eşlik etti.

        Aslanlı Yol’da yürürken açıklamada bulunan İmamoğlu, "Gururla, onurla bugün aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem meclis grubumuz hem de bürokrasi temsilcilerimiz, tabii ki meclis grubu deyince içinde 26 belediye başkanımız var, eşleri var, birlikte Ata'mızın huzuruna yürüyoruz. Hem bürokrasimizi temsilen hem aynı zamanda grubumuzla beraber ziyaret ediyoruz. İnşallah layıkıyla görevimizi hep birlikte yapacağız. İstanbul’dan geldik. Ve grup başkanımız, il başkanımız, eşimle birlikte geleneksel ziyaretimizi birlikte yapıyoruz" dedi.

        İmamoğlu, Anıtkabir'de mozoleye çelenk bıraktıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan İmamoğlu, şunları yazdı:

        "Büyük Atatürk; Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı, en değerli mirasımız İstanbul’u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılında, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’ni 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21'inci yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ilkelerinizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak, Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."

        İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti. Anıtkabir’in iki farklı kapısında kendisini bekleyen vatandaşlarla da buluşan İmamoğlu, fotoğraf çektirip bir süre sohbet etti.

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