        Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davasında ilk duruşma | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davasında ilk duruşma

        Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında açılan sahte diploma davasının ilk duruşması bugün görülecek. Duruşmayı CHP lideri Özgür Özel de takip edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 07:32 Güncelleme: 12.09.2025 - 07:32
        Sahte diploma davasında ilk duruşma
        Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.

        Dava Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 11.00'de başlayacak.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izleyecek, İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine Şubat ayında soruşturma başlattı.

        Soruşturma “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla başlatılırken, 24 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi'ne resmi yazı gönderildi.

        5 Mart 2025'te İmamoğlu'nun ifadesi alındı ve İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılıkla iş birliği yaparak konuyu incelemeye aldığını açıkladı.

        Süreçte en önemli tarih ise 18 Mart 2025 oldu. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61. toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesine karar verdi.

        Üniversite toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin incelendiğini, 10 kişinin kaydının silindiğini ve 28 kişinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

