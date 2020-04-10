İmamoğlu: Bilgilendirilmedik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağı kararının ansızın alındığını belirterek, kendilerine bilgi verilmediğini ve uygulamaya ilişkin detayları bilmediklerini söyledi. İmamoğlu,

"Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır" ifadelerini kullandı.

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