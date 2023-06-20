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Ekrem İmamoğlu: Değişim şarttır, değişim iyidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmaları için, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin özeleştiri yapması şarttır" dedi

Giriş: 20.06.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ekrem İmamoğlu: Değişim şarttır, değişim iyidir
İmamoğlu: Değişim şarttır, değişim iyidir
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir" dedi.

Yeni metro hattının tanıtım toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

CHP'deki değişim tartışmalarına değinen İmamoğlu, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin özeleştiri yapması şarttır" diye konuştu.

"ZAMANI GELDİĞİNDE PAYLAŞACAĞIM"

İmamoğlu, değişime dair yakın bir süreçte açıklama yapabileceğini vurguladı. "Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Bunun bir usulü vardır. Partinin kurumsallığına aykırı ve parti hiyerarşi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz, milletimiz ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zaman en doğru üslupla kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmam. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Geç olmadan paylaşmak zorundayım. Doğru zaman olmak zorunda. Buna yönelik çalışmalar sürüyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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