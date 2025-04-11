İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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İmamoğlu'nun duruşmada ifadesine ilişkin yapay zeka ile oluşturulan görsel

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülecek duruşma saat 10.00’da başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu hazır bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı. İMAMOĞLU'NUN İFADESİNDEN NOTLAR Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmada savunmasını yaptı. Habertürk'ten Buse Deviren Uludağ'ın haberine göre; İmamoğlu'nun savunmasında öne çıkan noktalar şöyle. Kaygılarımda haklıymışım: Üzülerek ifade ederim ki 20 Ocak'ta vuku bulan bir paneldeki konuşmamla başlayan sürecin bugün beni Silivri’ye taşıması kaygılarımın ne kadar doğru olduğunu bana göstermiştir. Neden burada olduğumu anlamadım: İsnat edilen suçlara cevabı vereceğim ama öncelikle ben neden burada bulunuyorum? Neden ben size şu an savunma yapıyorum bilmiyorum. Gözaltı sürecine değindi: Bugüne kadar kimi ifadeye çağırdınız da gelmedi. Kime ulaşamadınız da evinden almak zorunda kaldınız. Çok mu zor çağırdıktan bizim ifade vermemiz?

Akın Gürlek’e sözlerini kendi okuyan İmamoğlu, "Bunun neresi tehdit ve hakaret. İsteseniz de istemeseniz de sevseniz de sevmeseniz de ben sizin evlatlarınızı seviyorum ister normal insanoğlu ister başsavcı olun" dedi. İmamoğlu, "Soruşturmayı izleyen savcı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması canlı mı izlemiştir yoksa bir talimat doğrultusunda mı hareket etmiştir? Yine saniyeler içinde bu soruşturmayı açan savcı ya da savcılık bunu servis edelim diyerek yayınlanmasını sağlamıştır. Yüce Türk yargısı adına size soruyorum bu karar doğru mudur böyle bir karar var mıdır?" sorularını yöneltti. ARKADAŞLARIM ZORLA İFADEYE ÇAĞRILDI Ekrem İmamoğlu, "25 yıllık arkadaşlarımın, 20 yıllık arkadaşlarımın iş yaptığım kişilerin hukukum olan kişilerin zorla ifadesi alınmak için çağrılması kime faydası var? Benim hayatım şeffaf bundan sonra da şeffaf olacak. Ben yargı huzurumda hayat boyu, yaşam boyu mücadelemi vereceğim" dedi. "İÇİM ACIYOR, İÇİM" Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan çağrıda bulunarak "Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim" ifadelerini kullandı.

16 HAZİRAN'A ERTELENDİ Mahkeme duruşmaya verilen 5 dakikalık aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme Akın Gürlek’in avukatının dosyaya katılma talebinde bulunmasının ardından, talebi tehdit ve hakaret suçlarından kabul etti. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan ise Gürlek’in suçtan zarar görmediği gerekçesiyle bu suç yönünden katılma talebinin reddine karar verildi. Duruşma 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ‘mağdur’, Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek’in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu’nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek’i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede İmamoğlu’nun "Bak, bak başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de..." şeklinde söylediği sözle Gürlek’i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı. İmamoğlu’nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişiymiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, ’sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da istendi.