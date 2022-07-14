Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde flaş ayrıntılar!

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Çifte cinayetin ayrıntıları ortaya çıkıyor! Cinayetten bir gün sonra canlı yayın yapmış
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulüp Başkanı şüpheli Ufuk A., sorgulanmak üzere Çanakkale’ye götürüldü. Gözaltına alınan zanlının bir gün sonra sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ünlü eğitimci Nazmi Arıkan (69) ve şoförü Şerif Eker (46) Gelibolu’daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Hayatını kaybeden 2 ismin cansız bedenini saat 13.00 sıralarında eve gelen çalışanlar buldu. Durum Jandarma ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine ekipler olayın yaşandığı Duru Çiftliği'ne sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Fotoğraf: DHA
3 KOMANDO BIÇAĞI KILIFI BULUNDU
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çiftlik yakınlarındaki tarlada 3 komando bıçağı kılıfı bulundu. Jandarma ekipleri, Nazmi Arıkan ve 5 eğitim kurumunu devrettiği Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk A. (48) ile aralarında ticari sorunlar olduğu bilgisine ulaştı.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Araştırma derinleştirildi. Arıkan’ın aralarında ticari husumet olduğu iddia edilen Ufuk A. mercek altına alındı. Yapılan araştırmada Ufuk A.'nın olay mahalline olaydan bir kaç saat önce otobüs ile geldiği ve cinayetin ardından da taksi ve otobüs kullanarak şehir dışına çıktığı belirlendi.
Fotoğraf: DHA
İSTANBUL’DA YAKALANDI
Cinayet sonrasında sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak kendisine komplo kuruluğunu öne sürülen şüpheli Çanakkale İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince İstanbul Etiler'de gözaltına alındı. İstanbul polisinin de yer aldığı operasyonda yakalanan Ufuk A. sorgulanmak üzere Çanakkale’ye götürüldü.
TİCARİ İDDİALAR
Cinayet şüphelisinin Mimaroba, Beylikdüzü, Üsküdar, Libadiye ve Altunizade’de bulunan eğitim kurumları yüzünden ticari sorunlar yaşandığı iddia edildi. Nazmi Arıkan’ın ödenmeyen kiralardan ötürü isim hakkının kullanılması iznini iptal ettiği iddia edildi.
VİDEO YAYINLADI
Gözaltına alınan şüphelinin, cinayetten bir gün sonra sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Nazmi Arıkan'la aralarında yaşanan sorunlara değinen zanlının, videoda komploya uğradığını iddia ederek "Nazmi Arıkan Kurban Seçilmiştir" ifadelerini kullandığı görülüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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SON DAKİKA | Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde flaş ayrıntılar!/son-dakika-egitimci-arikan-ve-soforunun-oldurulmesinde-flas-ayrintilar-3477538
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