Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.

AA'nın haberine göre, fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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