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        Haberler Gündem Güncel Edirne’de orman yangını | Son dakika haberleri

        Edirne’de orman yangını

        Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil kesiminde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 21:28 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:17
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        Edirne'de orman yangını: Kontrol altına alındı
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        Edirne'deki yangın, saat 17.00 sıralarında Gökçetepe köyü sahili ve İbrice Limanı arasında kalan Çakıl koyu mevkisindeki ormanda çıktı.

        Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil kesiminde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede yangın söndürme çalışmalarını takip eden Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edilen Kemik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiyenin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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