Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kaybolduktan sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Ecem Balcı’nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

İHA'nın haberine göre, 5 Ocak 2018'de Ecem Balcı'nın (17) ortadan kaybolmasının ihbar edilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Balcı’nın annesi Esra Ercömert’in bir not bırakarak intihar etmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ecem’in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Süleyman K.’nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem’in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem’in cansız bedeni ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Cansız bedenin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem’i öldürüp gömdüğünü itiraf etmesiyle, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman K. görülen duruşmalarda ise Ecem’i öldürdüğünü reddederken, mahkemece talep edilen Adli Tıp raporunda Ecem’in ölümüne ilişkin korkunç gerçek ortaya çıktı. Söz konusu raporda, Süleyman K.’nin emniyette verdiği iddia edilen ifadede belirttiği gibi Ecem’in ölümünün boyun ve göğsünü sıkmaya bağlı olarak nefes almaması sonrası boğulma sonucu meydana geldiği tespit edildi.