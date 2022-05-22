Otoyolda kâbus! Makas attı, ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, Bahçelievler Yenibosna Mahallesi E-5 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VT 5657 plakalı otomobil, 59 PL 397 plakalı araca yandan çarptıktan sonra şeritten çıktı.
İHA'nın haberine göre araç, daha sonra içinde hamile bir kadının da olduğu 28 ABR 282 plakalı araca çarptı. Hamile kadının içinde bulunduğu otomobil takla atarken, 34 VT 5657 plakalı otomobil ise metrelerce sürüklendi.
3 KİŞİ YARALANDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde 33 haftalık hamile kadının da olduğu ters dönen araçtaki 3 yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yol trafiğe kapatıldı.
'ÇARPTIĞI ARAÇ TAKLA ATTI'
Kazaya karışan aracın sahibi Ozan Çelik, “Sol şeritten geliyordum. 80-90 arası hızı olması lazım. İlk bana çarptı. Sonra diğer araca takla attırdı. Ben E-5’te sol şeritteydim. Bir anda sağdan araba çarptı. Farkında değildim, arabayı toparlamaya çalıştım. Diğer aracı göremedim bana çarpınca, ben bariyere uçmamak için aracı toparlıyordum. Sol tekerleğim parladı. Arabadan indiğimde diğer aracın da takla attığını gördüm. Buradan diğer yola aracı nasıl uçurdu hiçbir fikrim yok” dedi.
Olaya tanık olan Bülent Karadağ da, “Biz aracımızla seyir halindeyken diğer araç makas atarken önce arabaya vurdu, sağdakine vurdu. Bana vuracakken fren yaptım. Çarptığı araç takla attı. Daha sonra araç birkaç arabaya çarparak durdu” şeklinde konuştu.
Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili incelemeler sürerken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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