Düzce'de feci kaza! 36 araç birbirine girdi

İHA

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi. 1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 36 araç birbirine girdi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

25 KİŞİ YARALANDI

Kazada ise 25 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırdı. Hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılmaya başlandı. Yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.