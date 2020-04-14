Son dakika! Dünyanın en büyüğünün 17 milyar doları buhar oldu - Haberler

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Japonya'nın en büyük şirketlerinden olan SoftBank, teknoloji yatırımları için kurulan Vizyon Fonu'nda 17 milyar dolar zarar beklediğini duyurdu. 100 milyar dolarlık dünyanın en büyük teknoloji fonu böylelikle 3 yıl önce kurulduğu seviyelere inmiş olacak.

Vizyon Fonu, borsadaki boğa piyasasında çok büyük kazançlar elde etmiş ancak piyasaların önce ABD - Çin ticaret savaşı, arından koronavirüs nedeniyle düşüşe geçmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Japon şirketten yapılan açıklamada, 31 Mart ile biten mali yılda 12 milyar dolar operasyon zararı ve net 7 milyar dolar zarar beklendiği belirtildi.

Vizyon Fonu'nun sadece 8 milyar dolarlık Uber hisselerinden yüzde 20 zarar ettiği ifade ediliyor. Fonun sahibi olduğu hisseler arasında Didi, Alibaba, WeWork, Slack, Oyo gibi şirketler de var.

Öte yandan, SoftBank hisseleri de kötü gidişten etkilenip geçen yıl yüzde 30 değer kaybederken, piyasalardaki erimeyle birlikte fonun kurucusu olan Masayoshi Son milyarlarca dolarlık varlık satarak şirkete ait 18 milyar dolarlık hisseyi geri alma ve 23 milyar dolarlık borcu temizleme planını açıklamıştı. 41 milyar doları aşan varlık satışlarında Alibaba'ya ait hisselerin satışı da bulunuyor.

2017 yılında kurulan, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerden elde edilen kaynaklarla birlikte teknoloji şirketlerinin yanı sıra gelecek vadeden start up firmalarına da yatırım yapan Vizyon Fonu, 91 şirkete 80 milyar dolar kaynak harcamıştı ancak fonun işleyiş mantığının kâr kadar kayıpları da maksimize ettiği belirtiliyor zira fon kaynak toplarken yüzde 7 yıllık faizle borçlanma benzeri bono satarak yatırımcılara paralarını Softbank'tan önce geri alma olanağı sunuyor.