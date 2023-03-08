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Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!

Türkiye bir kez daha tüyler ürperten iki kadın cinayetine tanık oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen olayda Batman'da Murat Atılgan adlı cani boşanma aşamasındaki Tuba Atılgan'ı durakta otobüs beklerken vahşice öldürdü. İstanbul Pendik'te de Murat Yaşar adlı kocanın tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakla hayattan kopardığı iddia edildi

Giriş: 08.03.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!
Dünya Kadınlar Günü'nde çifte kâbus!
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DHA

Batman'da Tuba Atılgan (33), Dünya Kadınlar Günü´nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.

BİR LİSE ÖĞRENCİSİ SEKEN KURŞUNLARDAN YARALANDI

Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan´ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna gönderildi.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi´ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BİR CİNAYET DE İSTANBUL'DA İŞLENDİ

İstanbul Pendik'te de 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar (35) tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı (30) bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü.

Murat Yaşar'ında olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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