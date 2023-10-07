REKLAM advertisement1

Meksika, Afganistan ve Papua Yeni Gine'de bugün kuvvetli depremler yaşandı. Papua Yeni Gine iki kez 6.7 ile sarsılırken, Meksika'da 5.9 ve Afganistan'da da 5.5 ve 6.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Dünya İsrail ile Hamas arasında çıkan çatışmalara gözünü çevirmişken, dünyanın birçok noktası depremle sarsıldı.

PAPUA YENİ GİNE 2 KEZ 6.7 İLE SALLANDI

Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda 6,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Madang kentinin 52 kilometre ve 56 kilometre güneydoğusunda, yaklaşık 6 dakika arayla 6,7 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Biri 74 kilometre, diğeri 53,5 kilometre derinlikte kaydedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

REKLAM

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AFGANİSTAN'DA 5.5 VE 6.2'LİK DEPREMLER

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Heratta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Heratın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilerek, sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada depremler sonrası iki artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Valilik, öğle saatlerinde art arda meydana gelen şiddetli depremlerin ağır hasara neden olduğunu belirtti.

MEKSİKA DA 5.9 İLE SALLANDI

Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

REKLAM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletine bağlı Cuauhtemoc bölgesi yakınları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, eyaletin başkenti Oaxaca de Juarez'de deprem güçlü şekilde hissedildi.

Deprem sırasında amfi tiyatroda performans gösteren bir grup sahneden indirildi.

Oaxaca Valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, yetkililerin eyalet genelinde depremin etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.

Depremin başkent Meksiko'nun bir kısmında sismik alarmları tetiklediği, bunun sonucunda bazı kent sakinlerinin sokaklara çıktığını ancak çoğu bölgede sarsıntı hissedilmediği belirtildi.