25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla akşam 22.30 ve 01.00 saatleri arasında "Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/5)" gerçekleştirildi.
1400 POLİSLE DENETLEME
İHA'da yer alan habere göre il ve ilçe genelinde yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere bin 400 personel, bir helikopter ve bir deniz aracıyla gerçekleştirildi.
ARAÇTA KADIN VE ÇOCUK DA VARDI
Durdurulan araçları didik didik arayan ekipler, sürücülerin de GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulamanın Muratpaşa ilçesi Hasansubaşı Caddesi'ndeki çalışmalarda ise ekiplerin durdurduğu bir otomobil, adeta cephanelik çıktı. İçerisinde erkek sürücü, kadın ve çocuk yolcunun bulunduğu aracı arayan ekipler, bagaj kısmında bir tüfeğe ve fişeklere rastladı.
"BEN DÜĞÜNE GİDİYORUM"
Sürücü, evden acele düğüne çıktığını ve tüfeğin ruhsatının yanında olmadığını söylerken, bu sefer ekipler torpido gözünde tabanca buldu. Ruhsatsız olduğu belirtilen tabancanın da ağabeyine ait olduğunu savunan sürücünün aracında aramaya devam eden ekipler, bu sefer bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu maddelere el koyarken, sürücü ve yanındaki kadını küçük yaştaki çocukla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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