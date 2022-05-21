Düğünde gürültü uyarısı! Polisler yaralandı!

DHA

Şanlıurfa'da dün gece geç saatlerde Zirve Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu.

POLİSLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Bu duruma öfkelenen bir grup kendilerini uyarmaya gelen polislerle tartıştı.

DESTEK POLİS EKİBİ ÇAĞRILDI

Kısa sürede tartışma büyüyerek, polise tekme ve yumrukla saldırılması üzerine olay yerine destek ekipler çağırıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla gelen ekipler, toplanan kalabalığa biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan arbedede çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, polise saldırdıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.

YARALANAN 3 POLİS TEDAVİYE ALINDI

Hafif şekilde yaralanan 3 polis ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan 10 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan olayın ardından düğün sonlandı.