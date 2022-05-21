Düğünde gürültü uyarısı! Polisler yaralandı!

Şanlıurfa'da dün gece geç saatlerde Zirve Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu.
POLİSLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Bu duruma öfkelenen bir grup kendilerini uyarmaya gelen polislerle tartıştı.
DESTEK POLİS EKİBİ ÇAĞRILDI
Kısa sürede tartışma büyüyerek, polise tekme ve yumrukla saldırılması üzerine olay yerine destek ekipler çağırıldı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbarla gelen ekipler, toplanan kalabalığa biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan arbedede çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, polise saldırdıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.
YARALANAN 3 POLİS TEDAVİYE ALINDI
Hafif şekilde yaralanan 3 polis ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan 10 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan olayın ardından düğün sonlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!