Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dronedan korktu kartopu attı

        Dronedan korktu kartopu attı

        Erzurum Üç Kümbetler mevkiinde sosyal medya için drone çekimi yapan fotoğrafçılar ilginç görüntülerle karşılaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dronedan korktu kartopu attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çifte Minareli Medresede çekim yapan fotoğrafçılar droneden korkan bir çocuk fark etti. Çocuğun tepkisini görmek isteyen fotoğrafçı droneu çocuğa doğru hareket ettirince çocuğun dronedan korkup kaçtığını fark etti. Çocuk bir süre drona kar topu attı.

        Korktuğu için dronea defalarca kar topu fırlatan çocuk anbean görüntülendi. Çocuğun attığı bir kartopu droneun 10 santim önünden geçti. O anlar drone kameralarına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DRONE
        #erzurum haber
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        TV'de tartışmış sokakta öldürmüştü! İşte cani kocaya istenen ceza!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Habertürk Anasayfa