Dört aydır ortalıkta yoktu! Polisler eve girdi! Korkunç manzara!

İHA

Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir süre önce babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 57 yaşındaki Ümit Bektaş’tan komşuları ve yakınları bir süre haber alamadı.

KOMŞULARI 112'Yİ ARAYIP BİLGİ VERDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre komşuları ve yakınları Ümit Bektaş’tan uzun zamandır haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ İSKELETE DÖNMÜŞ

İhbar üzerine polis ekipleri, Ümit Bektaş’ın evine giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Polis ekipleri, girdikleri evde Ümit Bektaş’ın iskelete dönmüş cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Ümit Bektaş’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

4 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bektaş’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. Yapılan ilk belirlemelere göre, Bektaş'ın yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edildiği öğrenildi. Öte yandan, Ümit Bektaş’ın evinin dış kapısında da çeşitli tarihlere ait tebligatların olduğu ve uzun süredir beklediği görüldü.

"UZUN ZAMANDIR KENDİSİNİ GÖRMÜYORDUK"

Bektaş’ın komşularından İfakat Tiryakioğlu, “10 yıldır burada yaşıyorum. Komşumuzu tanıyoruz fakat kendisiyle gidip gelmişliğimiz yok. İnsanlara selam vermezdi, bizlerle diyaloğu yoktu. Tek başına yaşıyordu. Bir süredir kendisini görmüyorduk, evde bazen sesini duyardık ama bir süredir sesi çıkmıyordu” dedi.

"TAŞ KIPIRDAMAYINCA HABER VERMİŞLER"

Komşularından bir tanesinin kapısının önüne taş koyduğunu anlatan Tiryakioğlu, “Komşularımızdan bir tanesi haber alamayınca kapısının önüne taş koydu. O taşta yerinden kımıldamayınca kapı da açılmayınca aramışlar haber vermişler. Bunun üzerine dün polisler geldi, incelemede bulundular” dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bektaş'ın 4 ay önce öldüğünün belirtildiğini söyleyen Tiryakioğlu, “4 ay olmuş öleli, biz bayadır kendisini buralarda görmüyorduk. Bazen buralardan geçerken görüyorduk” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.