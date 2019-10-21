Dolarda yaklaşık son iki haftadır seyri Suriye kaynaklı haber akışı belirliyordu. Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası özellikle ABD tarafından Türkiye hakkında yapılan açıklamalar öncelikle doların 5.90 lirayı aşmasına yol açmıştı.

Perşembe günü 5.88 seviyesinde bulunan dolar/TL ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın ardından hızla düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftayı 5.78'den kapattı. Dolar/TL yeni haftaya da 5.79'dan başladı.

Suriye'de varılan anlaşmanın şartlarına uyulup uyulmaması ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan gelebilecek açıklamalar kurun seyrini etkileyebilir ancak şu an için piyasaların artık kendi gündemine dönmesi bekleniyor. Bu hafta özellikle gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) gelecek faiz kararına çevrilecek.

Suriye'deki operasyon ve artan kur geçtiğimiz hafta Merkez'den faiz indirimi beklentilerinin azalmasına yol açmıştı. Ancak burada sağlanan anlaşma ve kurun görece alevinin düşmesi faiz indirimi beklentisini yeniden canlandırdı. Şu anda Merkez'den 150-200 baz puan aralığında bir indirim bekleniyor.

Yurtdışında ise bu hafta AB ile İngiltere arasındaki Brexit belirsizliği takip edilecek. Bunun yanında ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinden çıkabilecek sonuçlar da piyasalar üzerinde etkili olabilir.