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ABD ile İran arasında tırmanan gerilimle 5.97 liraya kadar yükselen dolar bu gerilimin topyekûn savaşa dönüşmeyeceğinin anlaşılmasıyla geçen hafta 5.87 liraya gerilemişti.

Dolar/TL yeni haftaya da 5.8709'dan başladı.

Bugün piyasayı etkileyebilecek verilerin başında Merkez Bankası'nın açıklayacağı kasım ayı ödemeler dengesi geliyor. Hafta genelinde ise gözler 15 Ocak'ta Çin ile ABD tarafından imzalanması beklenen 1. faz ticaret anlaşmasında olacak.