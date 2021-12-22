Doktorun başına kolonya şişesiyle vurdu!

Alınan bilgiye göre, hasta yakını M.A, annesine yazılan ilacın yanlış olduğunu ileri sürerek cam kolonya şişesini hastanede görevli dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız'ın kafasına vurdu.
AA'da yer alan habere göre, ilk müdahalesi hastanede yapılan Yıldız daha sonra Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yıldız'a 5 gün iş göremez raporu verildi. Saldırıya ilişkin özel hastaneden yapılan açıklamada, hastanede 10 yıldır görev yapan Dr. Bayram Yıldız'ın hasta yakını tarafından darbedildiği bildirildi.
Saldırı ile ilgili Dr. Yıldız'ın şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A, annesi ile hastaneye gelerek önce hastane girişinde sözlü saldırıda bulunup, daha sonra başhekim odasında da bu tavrını devam ettirip, mesai bitmesine rağmen, ısrarla Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istemiştir. Hastane müdürü odasında bulunan Bayram Yıldız'ın yanına gelerek, en son 7 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia ederek, sözlü saldırıda bulunmuş, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak yaralamıştır. Saldırıyı kınıyoruz ve doktora geçmiş olsun diliyoruz."
"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ, HASTALARIMIZI TEDAVİ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Saldırıya uğrayan Dr. Yıldız, gazetecilere, daha önce takip ve tedavi ettiği bir hastasının yakını tarafından yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla darbedildiğini belirtti.
"Gereken izahatı yapmama rağmen, yapılan tedavinin yanlış olduğunu söylediler. Ben de kendilerine bunu şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp bana saldırdılar. Kolonya şişesini kafama vurdular. Yaralanma oldu. İşimiz hastalarımızı tedavi etmek, kimseye herhangi bir kastımız olmuyor. Umarım başka bir meslektaşımızın başına gelmez. Yine işimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz. Bu tür şeyler bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Umarım gereken cezayı alır." ifadelerini kullanan Yıldız, son zamanlarda farklı yerlerde de sağlıkta şiddet olaylarının görüldüğünü aktardı.
Özellikle Kovid-19 ile mücadele sürecinde yoğunluklarının arttığını dile getiren Yıldız, buna rağmen hastalara en iyi şekilde hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.
Yıldız, "Gereken yerlere şikayetlerde bulunduk. Bu tarz olayların yaşanmasını ya da başka bir meslektaşımın başına gelmesini istemiyorum. Onun için yakın takipçisi olacağız." dedi.
Öte yandan saldırıya ilişkin görüntüler hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlara göre, hasta yakını bir personel ile doktorun bulunduğu odaya girdikten kısa süre sonra saldırıyı duyan koridordaki hasta ve görevliler de bu odaya doğru koşuyor. Yaralanan doktor başını tutarak odadan çıkarken, saldırıyı gerçekleştiren kişi de hastane polisi tarafından yakalanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!