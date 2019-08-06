Rabia Naz Vatan (11),12 Nisan 2018'de, Giresun'un Eynesil İlçesi'ne bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde, sırt üstü yatar vaziyette bulundu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rabia'nın, evlerinin terasından atlayıp düşerek hayatını kaybettiği iddialarına rağmen baba Şaban Vatan, kızının bir trafik kazasına kurban gittiğini ispat etmek için mücadele etmeye başladı.

1.5 yıldır amansız bir mücadele veren baba Şaban Vatan dün sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu.

"ABLASININ RABİA NAZ'I"

Vatan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Ablasının Rabia Nazı. "Anne, baba, ben kardeş istiyorum. Kız kardeş istiyorum" demişti olaydan 3 akşam önce. "Adını Rabia Naz koyacağız" demişti. Annesi "Kızım nasıl olacak? Sen Naz, bebek Naz..." "Olsun ben büyük Naz o küçük Naz olur" demişti. Rabbim, dualarını kabul etti. Doğduğu gün doğacak. 16 Ekim..."