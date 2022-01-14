Djokovic'in vizesi ikinci kez iptal edildi!

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Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in koronavirüs ile mücadelede sert tedbirler alan Avustralya'ya giriş vizesi ikinci kez iptal edildi.

Avustralya Göç Bakanlığı, Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesinin ikinci kez iptal edildiğini duyurdu.

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, " Novak Djokovic'in kamu sağlığı ve düzenini tehlikeye attığı gerekçesiyle vizesini iptal etmek için Göç Yasası'nın 133C(3) maddesi uyarınca yetkimi kullandım" dedi.

VİZE BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERMİŞTİ

Vize başvuru için doldurduğu göçmenlik formunda Avustralya'ya gelmeden önce yurtdışına seyahat ettiğini belirtilmemesinin yanlış olduğunu kabul eden Djokovic, ancak kasıt bulunmadığını, bu durumun "insan hatası"ndan kaynaklandığını kaydetti.

Djokovic'in formlarda, Avustralya'ya uçuşundan 14 gün önce başka bir ülkeye seyahat edip etmediği sorusuna, gitmediği yönünde cevap verdiği ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.