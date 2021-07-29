3 anne evlatlarına kavuştu!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 696'ncı günde de sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın dün ikna çalışması sonucu PKK'dan kaçarak teslim olan 5 örgüt mensubu arasında evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari Karaşan'ın olduğunu bildirmesi, aileler tarafından sevinçle karşılandı. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısının 31'e çıkması, HDP binası önünde kurban kesilip, davul zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı.
NİHAL ÇİFTÇİ MUTLULUĞUNU ANLATTI
Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, AA muhabirine, evladına kavuşacak her ailenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz. Biz de kurban kesip, davul zurna çalmak istiyoruz. Çocuklarımız bir an önce gelsin de bu mutluluğu yaşayalım." diyen Çiftçi, bu müjdeli haberin kendilerine umut olduğunu belirtti.
Çiftçi, "Bütün çocukları bekliyoruz. Bütün anneleri de çadıra bekliyoruz. Bakın başarıyoruz. Bütün anneler gelsin, çocuklarını PKK'dan, HDP'den istesin. Çocuklarımızı birlikte dağdan indirelim." şeklinde konuştu.
"İNŞALLAH BÜTÜN ÇOCUKLAR DÖNECEK"
Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum sen de gel, bana mutluluğu yaşat. Gel, devlete teslim ol." diye konuştu.
Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay da, her gelen evladın kendilerine umut olduğunu belirtti.
"Bugün çok büyük bir sevinç içindeyiz. PKK içinde çözülme var. İnşallah bütün çocuklar dönecek. Bu, anne ve babalar ile bütün Türkiye'nin zaferi." ifadelerini kullanan Tokay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Tokay, "Oğlum gel. Bak bütün çocuklar döndü, bütün anneler sevindi. Gel sen de bizi sevindir. Burada seni bekliyoruz. Gel bu sevinci bizlere yaşat." dedi.
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