Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Vali Karaloğlu, “Son 14 gün içerisinde Lice, Hani ve Kocaköy’de yapılan operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamızı tebrik ediyorum” dedi.