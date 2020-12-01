İHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında ailesi HDP önünde nöbet tutarken, ikna çalışmaları sonucu teslim olan bir teröristin verdiği ifadede ve teşhisleri doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, PKK ile bağlantılı olan Zelal kod adlı B.E.’yi Kars’ta yapılan operasyonla yakaladı.

İHA'nın haberine göre, B.E., buradaki işlemlerinin ardından Diyarbakır’a getirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan B.E.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır merkezli Mersin, Şanlıurfa, Ağrı ve Adana’daki 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.