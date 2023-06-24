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Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini ezdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çalışır halde minibüsün koltuğuna geçen 7 yaşındaki çocuk, karşısına çıkan 5 yaşındaki kardeşine çarptı! Kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş: 24.06.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini ezdi
AA

Diyarbakır'da çalışır halde bırakılan aracın direksiyonuna geçen 7 yaşındaki çocuk, kardeşine çarptı. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bağlar ilçesinde dün bir sitenin içerisinde sürücüsünün çalışır halde bıraktığı ticari araca binen 7 yaşındaki Ö.H.B., aracı sürmeye başladı.

Araçla site içerisinde dönüş yapan Ö.H.B, bahçe kenarında bekleyen 5 yaşındaki kardeşi S.B.'ye çarptı. Kazanın ardından araç, site duvarına çarparak durabildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B. yaşamını yitirdi.

Kaza anı site içerisindeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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