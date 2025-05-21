Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aralarında diplomatların da bulunduğu heyete ateş açmasını kınadı.

İsrail Askerlerinin Diplomatlara Yönelik Saldırısı Hk. başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir.

Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir.

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Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir.

Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır