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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye ile Oruç Reis'in faaliyetlerini bahane göstererek diyaloğa yanaşmamasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önkoşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdüreceğini vurguladı.

"Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan’ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" sorusuna Sözcü Aksoy, Bilindiği üzere, Türkiye başından beri Yunanistan ile ön şartsız diyalogdan yanadır. Nitekim, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varılmış, ancak Yunanistan’ın Oruç Reis’in sahada olduğu gerekçesiyle geri adım atması nedeniyle görüşme tarihi belirlenememiştir." yanıtını verdi.

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini tamamlayarak, 29 Kasım 2020 günü Antalya’ya döndüğünü hatırlatan Aksoy, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önkoşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir." dedi.